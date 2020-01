OKT tafeltennis (m) – België moet via herkansingen hopen op olympisch ticket

De Belgische tafeltennismannen zijn er op het kwalificatietoernooi voor landen in het Portugese Gondomar nog niet in geslaagd een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio te bemachtigen. Onze landgenoten waren vrijdagavond in de achtste finales niet opgewassen tegen Portugal. Het gastland won overtuigend met 3-0. België maakt via de herkansingen nog een waterkans op het laatste olympisch ticket. België, negentiende op de ITTF-landenranking, opende tegen de Portugezen (ITTF-12) met verlies in het dubbelspel. Martin Allegro (ITTF-128) en Florent Lambiet (ITTF-110) moesten met 3-1 (12-10, 11-6, 8-11 en 13-11) de duimen leggen voor Tiago Apolonia (ITTF-56) en Joao Monteiro (ITTF-88). Cedric Nuytinck (ITTF-46) keerde na een 2-0 achterstand nog terug, maar verloor uiteindelijk nipt tegen Marcos Freitas (ITTF 26) met 3-2 (11-3, 12-10, 8-11, 9-11 en 12-10). Monteiro klaarde de klus na drie duels door Allegro met 3-0 (12-10, 11-9 en 11-8) te verslaan.

België was in de eerste ronde vrij, in de tweede ronde klopten de Belgische tafeltennissers Italië met 3-2. Na de uitschakeling in de achtste finales wordt ons land opgevist in de herkansingen, waarin nog een olympisch ticket te verdelen is. De acht verliezers van de achtste finales strijden daarvoor in een minitoernooi. België neemt het in de eerste ronde daarvan op tegen Slovakije, dat de negentiende plek op de ITTF-ranking deelt met de Belgen.

De Belgische vrouwenploeg moest woensdag al de olympische droom opbergen. Lisa Lung (ITTF-126), Nathalie Marchetti (ITTF-151) en Margo Degraef (ITTF-158) verloren met afgetekende 3-0 cijfers van Oekraïne in de eerste ronde.

bron: Belga