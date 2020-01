“Klimaateisen zijn volledig genegeerd in Davos”

De klimaateisen zijn “volledig genegeerd” door de politieke en economische elite die deze week vergaderen blies op het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. Dat heeft de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg gezegd, op de laatste dag van de bijeenkomst. Thunberg kreeg ook vragen over uitspraken van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin. Die spelde de Zweedse gisteren de les, en raadde haar aan “om economie te gaan studeren en naar de universiteit te gaan.” “Wie is zij? Een hoofdeconoom?”, klonk het ironisch uit de mond van Mnuchin.

De uitspraken hebben “geen effect” op haar, aldus Thunberg. “We worden continu op die manier bekritiseerd. Als we daaraan aandacht zouden besteden, zouden we niet kunnen doen wat we doen.”

De Zweedse, die haar schoolcarrière voor een jaar onderbroken heeft om zich aan de mobilisatie voor het klimaat te wijden, had op Twitter ook al geantwoord dat een “universitair diploma niet nodig is” om tot het besluit te komen dat de inspanningen om de CO2-uitstoot te beperken, onvoldoende zijn.

Bron: Belga