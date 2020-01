Herman Goossens (UA): “Begrip voor drastische maatregelen China”

Klinisch bioloog Herman Goossens van de UAntwerpen noemt de maatregelen van de Chinese autoriteiten om het coronavirus in te perken drastisch, maar niet onzinnig. “De eerste dagen van een pandemie zijn enorm belangrijk, als het eenmaal vertrokken is, is er nog weinig controle aan.” Vrijdag besliste het Chinese ministerie van Cultuur en Toerisme dat reisbureaus in het land de verkoop van binnen- en buitenlandse pakketreizen onmiddellijk moeten stoppen. Een maatregel met ingrijpende gevolgen voor de mondiale toerismesector, want Chinese toeristen gaven in 2018 130 miljard dollar (zo’n 118 miljard euro) uit in het buitenland. Ook tal van Chinese toeristische trekpleisters, zoals delen van de Chinese Muur en het Vogelneststadion in Peking, moeten dicht.

Klinisch bioloog Herman Goossens beaamt dat het om ingrijpende maatregelen gaat. “Maar ik begrijp dat de Chinese overheid het zekere voor het onzekere neemt. Het is duidelijk dat er in China al veel gevallen zijn, en ook ik ben ongerust over de verdere verspreiding.”

Hoewel het volgens de professor duidelijk is dat het virus minder agressief verspreidt dan SARS in 2013, is het dus nodig om de situatie nauwgezet op te volgen. “Het is indrukwekkend hoe snel de Chinezen hebben ingegrepen.”

Er wordt gewerkt aan twee antivirale middelen. Een ervan, een middel dat ongeveer twintig jaar op de markt is voor het behandelen van onder meer HIV-infecties, wordt volop getest in de stad Wuhan. Binnen een week zal duidelijk worden of het effectief is. Het andere middel zit nog in een experimentele fase en zal langer nodig hebben om ontwikkeld te worden.

Ondertussen overlegt Goossens als coördinator van het Europese platform PREPARE met collega’s wereldwijd, ook in China. “We houden intensieve discussies over mogelijke behandelingsmethodes, en zorgen dat ziekenhuizen en laboratoria zich in gereedheid brengen.”

