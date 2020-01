Duizenden opnieuw op straat in Frankrijk tegen pensioenhervorming

Duizenden mensen zijn vandaag op straat gekomen in Parijs en andere Franse steden om te protesteren tegen de geplande pensioenhervormingen van de regering. Volgens CGT, mede-organisator van de betogingen, gaat het over 350.000 tot 400.000 betogers in Parijs. De betogingen en protesten tegen de pensioenhervorming zijn nu al weken aan de gang in Frankrijk. Vakbondsbaas van de CGT, Philippe Martinez, heeft voor de komende week opnieuw nieuwe stakingen aangekondigd. Hij riep op tot drie dagen actie en een groot protest op 29 januari.

Door de betoging moest de Eiffeltoren vandaag gesloten blijven. Gedurende de wekenlange staking bleven wel meerdere bezienswaardigheden gesloten. Ook het openbaar vervoer werd meermaals stilgelegd in december.

Bron: Belga