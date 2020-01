Coronavirus – Trump prijst inspanningen en transparantie van Peking

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag de inspanningen van Peking om de verspreiding van het coronavisus tegen te gaan geprezen. Hij sprak zich ook positief uit over de “transparantie” van China. “China heeft hard gewerkt om het coronavirus binnen de perken te houden. De Verenigde Staten waarderen hun inspanningen en transparantie enorm. Het zal allemaal goed komen. Namens het Amerikaanse volk wil ik met name president Xi bedanken”, verklaarde Trump op Twitter.

In de VS is een tweede geval van het besmettelijke virus vastgesteld. Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten heeft een vrouw uit Chicago de ziekte opgelopen tijdens een bezoek aan de Chinese stad Wuhan, waar de uitbraak van het virus is begonnen. Eerder deze week werd het coronavirus ook vastgesteld bij een man die vanuit China naar Seattle was gereisd.

Bron: Belga