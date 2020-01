Australian Open – Flipkens plaatst zich voor tweede ronde dubbelspel

Kirsten Flipkens heeft zich vrijdag geplaatst voor de tweede ronde (zestiende finales) van het dubbelspel op de Australian Open. De 34-jarige Flipkens won op het hardcourt in Melbourne aan de zijde van de Amerikaanse Taylor Townsend van de Duitse Tatjana Maria en Letse Anastasija Sevastova in twee sets: 6-4 en 6-4. De partij nam 1 uur en 18 minuten in beslag. In de volgende ronde wacht voor het winnende duo de Tsjechische tandem Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die het vierde reekshoofd vormen.

In het enkelspel moest Flipkens (WTA 81) in Melbourne inpakken na de eerste ronde. Ze verloor na een spannende driesetter van de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22). Na een gevecht van 2 uur en 26 minuten prijkte de 6-3, 2-6 en 7-6 (10/7) eindstand op het scorebord van court 13.

bron: Belga