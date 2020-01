24/1 – 22/3

Wat een groots verjaardagsfeest moet worden veranderde onverwachts in een postuum eerbetoon. Ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Panamarenko zetten zijn echtgenote en enkele dichte vrienden een verrassingstentoonstelling op poten in Campo & Campo, een galerij in Berchem. De pop-upexpo bestaat uit een twintigtal werken die Panamarenko na aan het hart lagen, aangevuld met enkele zelden geziene tekeningen. In de zomer krijgt het eerbetoon nog een vervolg in het MuhKa en de Antwerpse binnenstad.

panamarenko.be