Nederlandse chirurg begaat blunder aan operatietafel

Namen en mensen door elkaar halen kan de beste overkomen. Wanneer het gebeurt in een ziekenhuis is er echter wel reden tot zorgen. In een Nederlands ziekenhuis werden zo twee patiënten door elkaar gehaald. En dat op de operatietafel.

De schrik zit er goed in bij Henk Hesen (53). Hij kwam voor een dotterbehandeling naar het Rijnstate in Arnhem, maar werd op de operatietafel steeds met ‘meneer Poort’ aangesproken. Toen de arts vroeg hoe het hem verging na zijn open hartoperatie (die hij nooit heeft ondergaan) besloot hij de benen te nemen. Terecht, zo blijkt, want er bleek sprake te zijn van een persoonsverwisseling.

Ritssluiting

Voorafgaand aan de operatie ging het allemaal nog goed: “Het was meneer Hesen voor en na, en mijn gegevens werden uitgebreid gecheckt”, aldus een geschrokken Henk aan De Telegraaf. “Maar eenmaal op de operatietafel spraken ze steeds over ‘meneer Poort’. Een vrouwelijke arts vroeg me hoe ik me voelde na mijn (open) hartoperatie, en schrok toen ze zag dat ik geen litteken in de vorm van een ‘ritssluiting’ op mijn borst had.”

Henk was verbijsterd, al helemaal nadat de arts vroeg: “Er is toch een ader uit uw arm gehaald meneer Poort?” Toen de arts geen litteken op Henk’s borstkas zag, die er volgens ‘zijn’ gegevens wel had moeten zitten, was zij net zo verbijsterd. Maar tegen die tijd was Henk de operatietafel al af gevlucht. “Ik was blijkbaar verwisseld met meneer Poort. Hij mocht na mij de OK in.”

Raadsel

Gelukkig werd de vergissing ontdekt voordat er ‘gekke dingen zijn gebeurd’, maar toch is Henk flink geschrokken. Hij heeft dan ook geen vertrouwen meer in een goede afloop bij het Rijnstate. “De artsen hadden beter moeten communiceren.” Hij heeft inmiddels een klacht ingediend bij het ziekenhuis. Rijnstate geeft aan de zaak in behandeling te hebben, maar wil tot dusver nog niet inhoudelijk reageren.