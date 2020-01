Hoe online goksites de casinosector uit het slop halen

De gokindustrie in Vlaanderen kent een opvallende groei die deels te wijten is aan het succes van de online goksites. In tegenstelling tot wat men zou verwachten, zijn deze online casino’s geen concurrentie van de fysieke casino’s in bijvoorbeeld Middelkerke, Oostende of Knokke. Integendeel, ze varen mee op het succes. De uitbaters van de speelhallen lokken klanten naar zowel de fysieke als de online speelhallen.

Omzetcijfers voor 2019 zal de federale overheidsdienst Financiën binnenkort bekendmaken, maar in 2018 vergokte de Vlaming online 220 miljoen euro, 50 miljoen euro meer als het jaar voordien en 2,5 keer meer dan vier jaar geleden. Dit zijn cijfers waar men in andere sectoren alleen maar van kan dromen. De vooruitzichten zijn dat de waarde van de online gokindustrie wereldwijd dit jaar zal oplopen tot 60 miljard dollar, dat is liefst 20 miljard meer dan vijf jaar geleden.

Online casino’s vormen momenteel de spil van de online gokindustrie. De groei is te wijten aan de verbeterde toegang tot het internet wereldwijd. Hoe meer mensen toegang hebben tot het net, hoe groter de markt. De verbetering van de bandwijdte maakt dat de online casino’s betere diensten kunnen aanbieden. Live casinospellen waarbij interactie met de croupier achter de speeltafel mogelijk is, bestaat nog maar enkele jaren. Voordien kon de technologie dit nog niet verwezenlijken. 5G zal nog meer mogelijkheden bieden.

Omdat online casino’s België inkomsten bezorgen maar er een risico op gokverslaving bestaat, is hun aantal beperkt tot tien en worden ze streng gecontroleerd door de Kansspelcommissie. Jaarlijks stemt de overheid nieuwe wetten die de spelers beschermen, de werking van de online casino’s transparanter maakt en fiscale regels verduidelijkt. Zo betaal je als speler geen belastingen op winst, verworven bij één van deze tien casino’s, die allemaal een vergunning hebben.

Online casino’s maken veel minder kosten dan fysieke casino’s. Ze moeten het met veel minder personeel doen, zijn altijd open en hoeven geen gebouw te huren. De uitbetalingspercentages zijn daarom hoger, al zijn ze wel onderworpen aan voorwaarden zo staat op de site. De grote budgetten die ze kunnen besteden aan marketing monden uit in dure reclamecampagnes in de media en sponsorcontracten in de sportwereld. Op zijn website vermeldt voetbalclub Club Bruggen in het artikel dat Unibet groot op de shirts vermeld wordt.

Een doodsteek voor de fysieke casino’s zou je verwachten maar dat is het net niet. Het casino in Middelkerke mocht afgelopen zomer een recordaantal bezoekers ontvangen. De nog onbekende uitbater van de speelhal in het nieuwe casino van Middelkerke zal een miljoen euro per jaar betalen en financiert daarmee niet alleen de bouw maar ook de schadevergoeding die bouwgroep Willemen eist van het stadsbestuur. Eén van de vier kandidaten om de speelhal uit te baten is Napoleon Sports & Casino, dat het casino van Middelkerke overnam in 2017 en tevens één van de wettelijk toegelaten online casino’s is.

Voor Tom De Clercq, CEO van Napoleon Sports & Casino, is de verankering met de gemeenschap heel belangrijk, zegt hij in het interview met het magazine Casino News. Dat hij zelf in Middelkerke woont, is mooi meegenomen bij de kandidatuurstelling maar Napoleon Sports & Casino probeert de band met de lokale gemeenschap en zijn spelers warm te houden. Dat is veel gemakkelijker met sociaal contact en een fysiek casino waar ook plaats is voor andere evenementen. Het casino van Middelkerke deed dan ook graag mee aan de warmste maand waarbij het van half november tot half december per bezoeker 1 euro schonk aan het goede doel. Ook sponsort Napoleon Sports & Casino niet alleen grote sportevenementen maar even goed Sluze Kermesse in Middelkerke. Een fysiek casino plakt een gezicht op de meer afstandelijke online versie en vergroot zo het vertrouwen bij de bevolking.