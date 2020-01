Er komt een nieuwe ‘Mean Girls’-film aan

Het mag dan al een zestien jaar geleden zijn dat Mean Girls uitkwam, de film over Cady en de Plastics zal nooit vervelen. En voor de diehard fans hebben we goed nieuws: er komt namelijk een nieuwe film!

Het gaat om de Broadwaymusical die verfilmd zal gaan worden. De makers van de musical (en de originele film) zullen ook het script voor de film gaan verzorgen.

“Ik heb enorm veel zin om Mean Girls naar het grote scherm te brengen”, vertelt scriptschrijver Tina Fey aan The Hollywood Reporter. “Het was fantastisch om te zien hoeveel de film en de musical hebben betekend voor het publiek. Ik breng nu al zestien jaar met de personages door en ik houd echt van ze.”

Musical naar film

“Het was geweldig om aan Mean Girls te werken en het van film naar musical en nu naar musicalfilm te zien gaan”, voegt producer Lorne Michaels toe. “Ik ben trots op Tina’s verhaal en personages.”

Mean Girls gaat over tiener Cady, die is opgegroeid in Afrika en naar Amerika verhuist. Daar komt ze terecht op een middelbare school waar een sterke hiërarchie onder tieners bestaat. De film uit 2004 was destijds een flinke hit, maar kreeg achteraf pas de status van klassieker in het tienergenre.

Wanneer de film klaar moet zijn is nog niet bekend.