Dokters waarschuwen voor deze masturbeertechniek

We hoeven er geen doekjes rond te winden: iedereen masturbeert op tijd en stond. Zowel mannen als vrouwen hebben nu eenmaal nood aan seksuele bevrediging. En als je die niet van een ander krijgt, moet je jezelf een handje helpen. We hebben allemaal zo onze eigen masturbeertechniek en maar goed ook, maar sommige dingen doe je beter niet.

Soms zijn je handen alleen niet genoeg om tot een hoogtepunt te komen. Gelukkig zijn er allerlei verschillende hulpmiddeltjes op de markt – en in huis – om de dingen vlotter te laten verlopen. Maar sommige mensen worden wel heel creatief in hun zoektocht naar plezier. Heel wat mannen nemen tegenwoordig bijvoorbeeld hun toevlucht tot een bananenschil. Geen goed idee.

Bananenschil

Wie voor het eerst op het idee kwam om zijn banaan in een bananenschil te steken, weten we helaas niet. Feit is wel dat de praktijk erg populair is. Een zoekopdracht op Google levert een eindeloze rist aan resultaten op, inclusief links naar pornosites en -fora. Liefhebbers wijzen er graag op dat het goedje voor extra glijvermogen zorgt en dat klaarkomen in een bananenschil veel weg heeft van een goede pijpbeurt. Vooraleer je nu zelf lustig aan de slag gaat, is het wel belangrijk om te weten dat dokters sterk tegen de praktijk gekant zijn. “Iemand met een allergie voor bananen loopt ook meer risico op een latexallergie. Ben je allergisch voor latex, dan kan het zijn dat je lichaam ook slecht reageert op bananenschillen. Bovendien kan het fruit uitslag en andere onaangename aandoeningen veroorzaken die niet alleen pijnlijk zijn, maar ook infecties kunnen veroorzaken”, aldus Diana Gill, dokter bij Doctor-4-U, aan Unilad. Een gewaarschuwd man is er twee waard.