De acceptatie van Bitcoin in online casino’s

Tegenwoordig betaald bijna iedereen met de Euro. Toch zijn er andere mogelijkheden om bepaalde transacties te voldoen. Sinds enige jaren loert er een andere kaper op de kust, genaamd: Bitcoin ! Bitcoin is uitgevonden in het jaar 2009 door Dhr. Satoshi Nakamoto. Cryptocurrency, waaronder Bitcoin, maakt het mogelijk om transacties te maken zonder een bank te consulteren.

Elke betaling komt uit een ‘Wallet’ dat niets anders is dan een online portemonnee gevuld met Bitcoins. Transacties komen steeds meer voor en kunnen plaatsvinden op bepaalde websites zoals Shopify. Online casino’s kunnen met dit fenomeen niet achter blijven, dus dit betaalmiddel is bij vele online casino’s geïntegreerd. Bitcoin casino’s zijn de nieuwste aanwinst in de gokwereld. Deze casino’s maken alleen gebruik van cryptocurrency, zo lopen de stortingen en uitbetalingen pijlsnel, soepel en anoniem. Deze online casino’s zijn dan ook niet te verwarren met de online casino’s waar Bitcoin als betaalmiddel wordt toegevoegd. Bitcoin is de nieuwste aanwinst bij deze online gokportalen en vele promoties kunnen worden vergaard als men zich laat registreren. Deze promotiecode zal bijdragen aan de toekomstige winsten die kunnen worden gewonnen op het riante aanbod van spellen.

Bij de registratie zal het online casino persoonlijke gegevens opvragen van de gebruiker. Deze worden met de hoogste zorg bewaard en zullen ook niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. De speler zal op deze manier gebruik kunnen maken van een eerste stortingsbonus dat op vele casino’s te vinden is. Op de desbetreffende betaalpagina, waar alle betaalopties worden tentoongesteld, zal Bitcoin niet direct te vinden zijn. De meeste casino aanbieders maken gebruik van een derde partij om deze cryptocurrency te accepteren. De betaaloptie, waaronder Neteller, zal de Bitcoin omzetten naar de gewenste valuta, waaronder Euro of Dollar. Op deze manier kan de speler genieten van de ruime keus van online spellen. Het casino beschikt over verschillende jackpots, tafelspelen, bingo en live dealers. De aangename en werkelijke vertoning van live dealers wordt op een levensechte manier naar voren gebracht. Mocht de speler op een iPad of Android willen spelen dan beschikken de meeste online casino’s over een HTML 5 configuratie en zodoende kan er met hartelust worden gespeeld op de miniatuur uitgave van het desbetreffende casino. Casino 777 is een online casino dat een groot spelaanbod heeft en de cryptocurrency Bitcoin via Neteller aanneemt. Mocht de speler op bepaalde gokkasten winnen dan kan er op een gegeven moment worden uitbetaald. Deze uitbetaling zal dan ook niet in Bitcoins verlopen, maar daarentegen in Euro’s of Dollars. Neteller kan op dezelfde manier worden toegepast om de winsten uit te keren. Alleen op deze manier keren de online casino’s, die Bitcoin accepteren, uit naar de gebruiker. Er zullen wellicht bepaalde kosten zijn verbonden bij een storting of uitbetaling, maar deze zijn zeer afwisselend en variëren van casino tot casino.