Verdacht poeder afgegeven bij ExxonMobil in Machelen

Bij het petrochemisch bedrijf ExxonMobil in de Vlaams-Brabantse gemeente Machelen is donderdagavond een omslag met een verdacht poeder afgegeven. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Dat bevestigt Marc Grootjans (CD&V), burgemeester van Machelen. Bij ExxonMobil Petroleum and Chemical aan de Hermeslaan in Diegem, deelgemeente van Machelen, werd even voor 21 uur een pakket met een verdacht poeder overhandigd. De politie van de lokale zone ViMa (Vilvoorde/Machelen) en de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West gingen ter plaatse.

Uit voorzorg werd het provinciaal vooralarm afgekondigd. “Politie en brandweer onderzoeken de zaak”, zegt burgemeester Grootjans. Meer details over de verdachte zending zijn nog niet bekend.

bron: Belga