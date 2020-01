Twee doden nadat trein inrijdt op auto in Fleurus

Twee personen zijn donderdagavond omgekomen bij een botsing tussen een wagen en een trein in Brye bij Fleurus in de provincie Henegouwen. Dat meldt de politiezone Brunau. De twee personen in de auto waren op slag dood. Het treinverkeer op de lijn 140 tussen Fleurus en Ottignies is verstoord. De botsing vond donderdagavond rond 20.15 uur plaats op een overweg aan de grens van de gemeenten Brye en Marbaix, verduidelijkt de lokale politie. Voor een nog onbekende reden kwam de auto op het spoor terecht en werd het voertuig geraakt door een trein op lijn 140, die Ottignies met Charleroi verbindt. De wagen werd meegesleept door de trein, meldt Infrabel.

De politie bevestigt dat twee personen in de wagen overleden zijn. Het treinverkeer tussen Fleurus en Ottignies zal nog een tijd verstoord zijn. De NMBS legt vervangbussen in.

Er is een onderzoek geopend door de spoorwegpolitie.

bron: Belga