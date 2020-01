Trump zal visa weigeren voor vrouwen die verdacht worden van “bevallingstoerisme”

De regering van president Donald Trump zal visums weigeren voor zwangere vrouwen die ervan worden verdacht dat ze naar de Verenigde Staten komen om ervoor te zorgen dat hun kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. Dat maakt het Witte Huis vandaag bekend. “Vanaf 24 januari 2020 zal het ministerie van Buitenlandse Zaken geen visa voor tijdelijk verblijf meer toekennen voor buitenlanders die de Verenigde Staten binnen willen voor ‘bevallingstoerisme'”, zegt het Witte Huis in een persbericht. De nieuwe regels viseren duidelijk vrouwen “die naar de VS gaan om, door op Amerikaans grondgebied te bevallen, ervoor willen zorgen dat hun kind automatisch permanent de Amerikaanse nationaliteit krijgt”.

“Deze veranderde regelgeving is nodig voor de veiligheid”, aldus nog het Witte Huis. Ook geeft de verklaring het “immigratiesysteem” en de “integriteit van het Amerikaanse burgerschap” op als reden. “De industrie van bevallingstoerisme dreigt de ziekenhuizen in het land te overbelasten en ze voedt criminele activiteiten.”

“Deze flagrante tekortkomingen van het Amerikaanse systeem een halt toeroepen, zal ons helpen om dit aanhoudende misbruik te bestrijden en uiteindelijk de Verenigde Staten te beschermen”, zegt het Witte Huis. Het voert ook aan het geld van “Amerikaanse belastingplichtigen” te willen beschermen.

Het staatsburgerschap op basis van geboorteland is zeer verregaand in de VS. Het volstaat om geboren te worden in het land om automatisch de Amerikaanse nationaliteit te verwerven. De Republikeinse miljardair maakte van de strijd tegen immigratie een van zijn prioriteiten. Hij beloofde in het verleden al om het staatsburgerschap op basis van geboorteland in te perken.

Bron: Belga