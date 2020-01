Storm Gloria veroorzaakt grote verwoestingen in Spanje

De storm Gloria heeft in Spanje grote schade aangericht. Sinds het weekeinde geselde het koudefront met hevige wind, monstergolven, veel regen en sneeuw vooral het oosten van het land. In het bijzonder in Catalonië zorgden rivieren en beken voor wassend water. Soms kwam het tot grote overstromingen. Watermassa’s hebben meerdere bruggen vernield, wegen raakten tijdelijk versperd. Veel scholen bleven dicht.

Minstens negen personen kwamen om, zes zijn volgens de Spaanse televisie nog vermist: drie in Catalonië, twee op Ibiza en een op Mallorca.

In Malaga was er een enorme hagelstorm, meldde de nationale weerdienst. In de straten van de Andaloesische badstad lag een laag witte hagelstenen. In Alcañiz in de provincie Teruel moesten tientallen mensen wegens een aardverschuiving hun woning verlaten en in veiligheid worden gebracht. Ook in Tordera nabij Gerona werden talrijke woningen wegens overstromingsgevaar geëvacueerd.

Gloria zorgde daarnaast voor een ongewoon tafereel in de badstad Tossa de Mar en in andere gemeenten aan de Costra Brava: zeeschuim stond metershoog in de straten, omdat de storm de zee zo heftig deed tekeergaan. Ook op gevels van huizen stond schuim, bewoners probeerden het met schoppen te verwijderen.

De krant ABC gewaagde van een “absolute catastrofe”. De totale omvang van de schade is nog niet duidelijk. Premier Pedro Sánchez wil vandaag zelf poolshoogte nemen in Catalonië en op de Balearen. In de meeste landsdelen is de storm ondertussen wat tot bedaren gekomen.

bron: Belga