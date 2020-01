Rafael Nadal bereikt derde ronde van Australian Open

Rafael Nadal heeft zich vandaag gekwalificeerd voor de derde ronde van de Australian Open in Melbourne. De Spaanse nummer 1 van de wereld versloeg de Argentijn Federico Delbonis (ATP 76) in drie sets. Het werd 6-3, 7-6 (7/4) en 6-1 na 2,5 uur tennis in de Rod Laver Arena. Om door te stoten naar de achtste finales, moet Nadal voorbij zijn landgenoot Pablo Carreno Busta (ATP 30). Die schakelde de Duitse qualifier Peter Gojowczyk (ATP 120) uit met 6-4, 6-1, 1-6 en 6-4.

Rafael Nadal, 33, won de Australian Open al een keer, in 2009 (tegen Roger Federer). Vorig jaar was hij voor de vierde keer verliezend finalist in Melbourne. Novak Djokovic bleek toen te sterk (net als in 2012). In 2017 verloor Nadal van Federer, in 2014 van Stan Wawrinka.

bron: Belga