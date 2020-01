Poging tot diefstal met traangas op horecazaak in centrum Brussel

In het centrum van Brussel, op de Brandhoutkaai aan de Vismarkt, hebben enkele personen woensdagavond geprobeerd om een horecazaak te overvallen. De daders gebruikten traangas bij hun overval, meldt de politie Brussel Hoofdstad-Elsene. De politie kreeg om 23u30 een oproep binnen voor een vechtpartij met een mes in een horecazaak op de Brandhoutkaai. “Bij aankomst van onze diensten blijkt het te gaan om een poging tot diefstal met geweld in een horecazaak. Een klant die tussen wou komen werd gewond en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar”, vertelt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene.

De daders gebruikten bij hun overval traangas. Een aantal klanten werden bevangen door het gas. Nadien werd een decontaminatie uitgevoerd.

De overvallers hadden reeds de vlucht genomen bij de aankomst van de politie. Een onderzoek is lopende.

bron: Belga