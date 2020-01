OKT tafeltennis (m) – Belgische mannen blijven op koers voor olympisch ticket na felbevochten zege tegen Italië

De Belgische mannen blijven in de race om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Op het kwalificatietoernooi voor landen in het Portugese Gondomar wonnen de Belgen donderdag in de tweede ronde (zestiende finales) van Italië met 3-2. Als België zich vrijdag in de achtste finales tegen Portugal plaatst voor de kwartfinales, is het olympische ticket binnen. België, twaalfde op de ranking, opende tegen Italië (N.26) met verlies in het dubbelspel. Martin Allegro (ITTF 128) en Florent Lambiet (ITTF 110) verloren met 3-0 (11-7, 12-10 en 11-8) tegen Leonardo Mutti (ITTF 182) en Mihai Bobocica (ITTF 126). Cédric Nuytinck (ITTF 46) bracht de Belgen nadien terug, na een 3-0 zege (11-8, 11-9 en 11-6) tegen Niagol Stoyanov (ITTF 103).

Lambiet ging vervolgens ten onder tegen Bobocica met 3-1 (8-11, 11-7, 11-7 en 11-8), waarna Allegro de hoop van de Belgen levend hield met 3-2 winst (6-11, 11-8, 11-7, 6-11 en 11-6) tegen Stoyanov. In het beslissende vijfde duel pakte Nuytinck het beslissende punt met een 3-2 zege (8-11, 11-6, 8-11, 11-7 en 11-8) tegen Mutti.

België was in de eerste ronde vrij. Als de Belgen in de achtste finales Portugal kloppen, plaatsen ze zich voor de Spelen. Portugal rekende in de zestiende finales vlot af (3-0) met Oekraïne. Loopt het tegen het thuisland toch nog mis, maken de Belgen nog een waterkans op het laatste olympische ticket, dat verdeeld wordt onder de verliezers in de achtste finales.

De Belgische vrouwenploeg moest woensdag de olympische droom opbergen. Lisa Lung (ITTF 126), Nathalie Marchetti (ITTF 151) en Margo Degraef (ITTF 158) verloren met afgetekende 3-0 cijfers van Oekräine in de eerste ronde.

bron: Belga