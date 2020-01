Niet zeker of treinverkeer vrijdag hernomen kan worden na dodelijk ongeval in Fleurus

Het is nog niet zeker of het treinverkeer vrijdagochtend weer hernomen kan worden nadat een trein inreed op een wagen in Fleurus, in de provincie Henegouwen. De verwijdering van het voertuig kan veel tijd in beslag nemen, meldt Frédéric Sacré, woordvoerder van Infrabel. Bij het ongeval vielen twee doden. Er kunnen extra middelen nodig zijn om het wrak van de wagen van de sporen te halen. Daarnaast is het mogelijk dat de forensische experts vrijdag nog niet klaar zijn met hun werk. Bovendien onderzoekt het parket de staat van de overweg op het moment van het ongeval, aldus Sacré.

Bij de botsing tussen een wagen en een trein in Brye bij Fleurus in de provincie Henegouwen zijn twee dodelijke slachtoffers gevallen. De inzittenden in de wagen waren op slag dood, meldt de politie.

Het treinverkeer op lijn 140 tussen Fleurus en Ottignies is verstoord.

bron: Belga