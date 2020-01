Momenteel geen specifieke maatregelen nodig op Brussels Airport voor coronavirus

Op de luchthaven Brussels Airport zijn er geen specifieke maatregelen nodig, met het oog op het in China opgedoken coronavirus. Brussels Airport volgt de situatie in China wel van nabij op in overleg met de federale overheidsdienst Volksgezondheid, “zodat we indien nodig snel de gepaste maatregelen kunnen nemen”, aldus Brussels Airport Company in een persbericht. “Zoals bij eerdere gevallen van virussen in het buitenland, zoals SARS, volgen wij ook nu met het coronavirus de richtlijnen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid”, klinkt het. “Momenteel wordt geoordeeld dat er geen risico is voor ons land en dat er geen specifieke maatregelen op de luchthaven nodig zijn.”

Tussen de luchthaven van Wuhan en Brussels Airport zijn er geen rechtstreekse vluchten. Wel staat de luchthaven in verbinding met twee andere Chinese bestemmingen, Shenzhen en Peking, en met Hongkong.

In China kostte het virus aan 17 mensen het leven.

