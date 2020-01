Mertens plaatst zich ook in het dubbelspel voor de tweede ronde op Australian Open

Elise Mertens heeft zich vandaag op de Australian Open, enkele uren na haar vlotte zege in de tweede ronde van het enkelspel, ook geplaatst voor de tweede ronde van het dubbel. De 24-jarige Limburgse versloeg aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka de Amerikaans-Tsjechische tandem Catherine Cartan Bellis/Marketa Vondrousova na een felbevochten match. Na één uur en 39 minuten spelen wonnen Mertens en Sabalenka, samen het derde reekshoofd, in drie sets (3-6, 6-3 en 6-3). Opvallend: Mertens treft in haar derde ronde van het enkelspel opnieuw de Amerikaanse Bellis.

In het dubbel is in de tweede ronde het Australische paar Jaimee Fourlies/Arina Rodionova de tegenstander. Zij versloegen de Canadese Sharon Fishman en de Zweedse Cornelia Lister in twee sets (7-6 (7/4) en 6-2).

Het werd zo een erg drukke dag voor de Belgische nummer één in Melbourne. Eerder op de dag speelde Mertens in haar enkelmatch tegen de Britse Heather Wilson ook al 56 minuten voor winst in twee sets (6-3 en 6-0).

