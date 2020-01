Mertens baant zich een weg naar de derde ronde Australian Open

Elise Mertens (WTA 17) heeft zich vandaag geplaatst voor de derde ronde op de Australian Open. De 24-jarige Limburgse, het zestiende reekshoofd, rekende na amper 56 minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-0) af met de Britse Heather Watson (WTA 75). Mertens nam zo revanche voor haar nederlaag tegen Watson vorige week op het toernooi van Hobart. De Britse won toen in de kwartfinale na een marathonwedstrijd met 6-7 (5/7), 6-4 en 7-5. In de derde ronde (zestiende finales) treft de Belgische nummer één de Amerikaanse wildcard Catherine Bellis (WTA 600). Zij wipte de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22), het twintigste reekshoofd, met twee keer 6-4. Muchova had in de eerste ronde na een uitputtingsslag van 2,5 uur Kirsten Flipkens (WTA 81) uitgeschakeld.

Later vandaag speelt Mertens, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, ook nog haar eerste wedstrijd in het dubbelspel op de Australian Open. Het duo vormt samen het derde reekshoofd. Mertens verspilde dinsdag in haar openingsmatch in Melbourne ook al weinig energie aan de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86). De Limburgse won met 6-2 en 6-0.

In 2018 schopte Mertens het bij haar debuut op het Australian Open meteen tot de halve finales, haar beste resultaat op een grandslam tot nog toe. Vorig jaar ging ze er in de derde ronde uit.

Bron: Belga