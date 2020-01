Indoor Red Panthers knokken voor het behoud in Minsk

Eén week na de mannen gaat morgen ook voor de Indoor Red Panthers het EK indoorhockey van start. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk bikkelt de Belgische nationale indoorvrouwenhockeyploeg voor het behoud in de A-reeks. Daarvoor is er een stek in de top zes nodig. België speelt nog maar twee jaar op het hoogste niveau, waarvoor de kwalificatie was afgedwongen na een foutloos parcours in Ukkel op het EK in de B-reeks.

Makkelijk wordt het deze keer ongetwijfeld niet voor de vrouwenploeg van bondscoach Maxi Garreta, want met een veertiende plaats op de wereldranking hebben ze de laagste notering van de acht deelnemende landen. Morgenochtend (08u Belgische tijd) openen ze hun toernooi in groep A met een duel tegen Oekraïne, de nummer vier van de wereld. Morgennamiddag (14u) volgt al het tweede groepsduel tegen Tsjechië (FIH 5), alvorens de groepsfase zaterdagochtend (08u15) af te sluiten met een duel tegen Duitsland, ’s werelds nummer een.

“Ons doel mag dan wel lastig zijn, het is eveneens realistisch: een plaats in de top zes moet mogelijk zijn. Zo verzekeren we ons van het behoud en de kwalificatie voor het WK 2021”, vertelde assistent-bondscoach Louise Cavenaile. “In onze poule wordt de wedstrijd tegen Duitsland de lastigste. Tegen Oekraïne en Tsjechië kunnen we iets rapen. Er zit kwaliteit in ons team. Het was zelfs moeilijk om de selectie maken, hetgeen in het verleden niet het geval was.”

De top twee van elke groep plaatst zich voor de halve finales, de nummers drie en vier spelen klassementswedstrijden om de degradatie te vermijden. In groep B zitten Nederland (FIH 2), Wit-Rusland (FIH 3), Zwitserland (FIH 7) en Oostenrijk (FIH 9). De Belgische mannenploeg kon vorig weekend in de Duitse hoofdstad Berlijn met een zesde plaats in de eindstand nipt de degradatie vermijden.

bron: Belga