Goffin rekent in zware vijfsetter en na medische time-out af met trainingsmakker Herbert

David Goffin (ATP 11) staat in de derde ronde van de Australian Open. De 29-jarige Luikenaar, het elfde reekshoofd, haalde het vandaag na een uitputtingsslag van drie uur en zeven minuten tennis in vijf sets (6-1, 6-4, 4-6, 1-6 en 6-3) van de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 64). Herbert en Goffin zijn tussen de wedstrijden door vaste trainingsmaatjes. Onze landgenoot begon uitstekend aan zijn partij en leek voort te gaan op zijn goede vorm van de voorbije dagen. Hij won de eerste twee sets met 6-1 en 6-4, en kwam in de derde set 3-1 voor. Maar toen begon het opeens helemaal fout te lopen. Goffin verloor de derde set nog met 6-4 en kwam er in de vierde set helemaal niet aan te pas (6-1 voor Herbert). Tussen sets vier en vijf vroeg de Luikenaar een medische time-out aan voor een pijnlijke linkerheup. De behandeling leek aan te slaan, want in de vijfde set hervond Goffin zijn betere spel. Hij vocht zich met 6-3 setwinst zo naar een plaats in de derde ronde.

In die derde ronde wacht voor Goffin een confrontatie met de Rus Andrey Rublev (ATP 16), het zeventiende reekshoofd, die in zijn tweede ronde in drie sets (6-2, 6-3 en 7-6 (7/5)) de Japanner Yuichi Sugita (ATP 91) versloeg.

In zijn openingsronde in Melbourne rekende de Belgische nummer één, en enige mannelijke Belgische deelnemer dit jaar op de Australian Open, nog in drie sets (6-4, 6-3 en 6-1) af met een andere Fransman, Jérémy Chardy (ATP 58).

