Eden Hazard traint voor het eerst met de bal in Madrid

Eden Hazard heeft zich vandaag – voor het eerst met bal – getoond op de training van Real Madrid. De kapitein van de Rode Duivels traint wel nog individueel. Het blijft een vraagteken wanneer Hazard de competitie kan hervatten. De stadsderby tegen Atlético Madrid, op zaterdag 1 februari, lijkt kantje boordje te zullen worden. Hazard liep op 26 november in de thuiswedstrijd van de Champions League tegen PSG (2-2), na contact met collega-Rode Duivel Thomas Meunier, een barstje in de rechterenkel op. Sindsdien stond de topaankoop van de Madrilenen van afgelopen zomer aan de kant. Maar twee maanden later is er licht aan het einde van de tunnel.

Terwijl de spelers die woensdag met veel moeite het bekerduel bij derdeklasser Unionistas de Salamanca (1-3) wonnen het bij loopoefeningen hielden, zette Hazard zijn herstelproces voort. Samen met Marco Asensio, die al de hele eerste seizoenshelft moest missen met een knieblessure, trainde de Rode Duivel buiten. Asensio moest de bal nog achterwege laten, Hazard kon wel individueel enkele baloefeningen doen. Ook Sergio Ramos, die de voorbije twee duels miste met enkelklachten, ging het veld op en deed oefeningen met en zonder bal.

Real Madrid trekt zondag in de competitie naar Real Valladolid, de nummer vijftien. De Madrilenen delen nog steeds samen met Barcelona de koppositie in La Liga met 43 punten na twintig duels.

bron: Belga