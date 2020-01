Drie Russen beschuldigd van vergiftiging Bulgaarse ondernemer in 2015

Het Bulgaarse gerecht heeft donderdag een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen drie Russische staatsburgers die beschuldigd worden van de vergiftiging van een ondernemer, zijn zoon en een medewerker in Bulgarije in 2015. De zaak houdt mogelijk verband met die van de gewezen dubbelagent Sergei Skripal. Het parket van Sofia weigerde de identiteit van de verdachten te geven. Ook wou het niet kwijt of een agent van de Russische militaire inlichtingendienst (GRU) betrokken was die genoemd wordt in de Skripal-affaire. “Er zijn drie Russische staatsburgers beschuldigd voor poging tot moord”, zegt het parket in een persbericht.

Het onderzoek ging van start in 2018, drie jaar na de vergiftiging van Emilian Gebrev, een industrieel uit de wapensector, zijn zoon en een belangrijk kaderlid van zijn bedrijf. Toen het Bulgaarse gerecht het onderzoek bekendmaakte, benadrukte het dat het gericht was tegen een officier van de Russische militaire inlichtingendienst, bekend onder het pseudoniem Sergei Fedotov.

Fedotov, die in het echt Denis Viatcheslavovitch Sergueev heet, was in Bulgarije op het moment van de vermoedelijke poging tot moord in april 2015. Hij was ook in februari van dat jaar in het land.

Bellingcat, een platform voor burger-onderzoeksjournalistiek, onthulde dat die man ook in het Verenigd Koninkrijk was toen daar de gewezen dubbelagent Sergei Skripal en zijn dochter Iouilla werden vergiftigd in Salisbury in maart 2018. Hij zou beschouwd worden als “derde verdachte” in de affaire. Twee andere GRU-agenten worden verdacht van deelname aan de operatie in Groot-Brittannië.

Emilian Gebrev zonk op 28 april 2015 weg in een coma op een receptie in Sofia, nadat hij het slachtoffer was geworden van de vergiftiging. Net als zijn zoon en zijn medewerker kon hij herstellen, na een lang verblijf in het ziekenhuis.

Verschillende persartikels over de affaire-Guebrev suggereerden dat de vergiftiging te maken kan hebben met de activiteiten van zijn wapenbedrijf Emko. Enkele commerciële projecten zouden ingegaan hebben tegen de Russische belangen, die goed vertegenwoordigd zijn in Bulgarije.

Bron: Belga