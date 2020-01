Colruyt wint award ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’ voor duurzame voeding in supermarkt

De supermarktketen Colruyt heeft donderdagavond de eerste award ‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’ gewonnen. Dat hebben de initiatiefnemers bekendgemaakt. Met die prijs wordt een supermarkt bekroond die duurzame voeding bij een breed publiek weet te brengen. Colruyt krijgt de prijs voor het initiatief “Aan tafel in 1, 2, 3 euro”, waarvoor de supermarkt een samenwerking was aangegaan met aantal sociale organisaties, zoals OCMW’s, het Centrum Algemeen Welzijn, en Kind & Gezin.

Het winnende project houdt in dat kwetsbare gezinnen zich vrijblijvend via een sociale organisatie kunnen inschrijven om tweewekelijks een receptenboekje te ontvangen. Daarin staan 6 eenvoudige, kindvriendelijke en evenwichtige recepten met bijhorende boodschappenlijstjes. Elk recept is goed voor 3 ruime porties en kost maximaal 1, 2 of 3 euro per portie. In de winkel zelf hoeven klanten enkel hun klantenkaart te scannen om te kunnen genieten van de lagere prijzen.

Naast Colruyt waren ook Lidl en Delhaize genomineerd. De uiteindelijke winnaar werd via een publieke stemming aangeduid.

‘Ik ben meer dan mijn kassaticket’ is een samenwerking tussen Rikolto (het vroegere Vredeseilanden), Fairtrade Belgium, KVLV Vrouwen met Vaart, Landelijke Gilden, Femma, Gezinsbond en Test Aankoop.

bron: Belga