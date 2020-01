Civiele Bescherming haalt verdachte enveloppe weg bij ExxonMobil in Machelen

De Civiele Bescherming heeft donderdagavond de verdachte enveloppe weggehaald bij ExxonMobil in Machelen. De twintig aanwezige werknemers werden niet geëvacueerd. Dat meldt Marc Grootjans (CD&V), burgemeester van Machelen. Het was een veiligheidsmedewerker die donderdagavond het verdachte pakket ontdekte bij ExxonMobil Petroleum and Chemical aan de Hermeslaan in Diegem, deelgemeente van Machelen. Bij het openen van een enveloppe trof hij een tweede exemplaar met verdachte inhoud aan. De veiligheidsagent verwittigde de brandweer.

“De Civiele Bescherming heeft die tweede enveloppe meegenomen voor verder onderzoek”, zegt burgemeester Grootjans. “Op het ogenblik van de vondst waren nog twintig werknemers aan de slag in het bedrijf. Zij werden niet geëvacueerd. De veiligheidsprocedures werden nageleefd en er is nooit enige paniek geweest.”

Het provinciaal vooralarm is afgeblazen. De politie van de lokale zone ViMa (Vilvoorde/Machelen) en de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West hebben zich teruggetrokken.

bron: Belga