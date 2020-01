Boeing stelt eerste testvlucht van 777X uit wegens slecht weer

Na maanden vertraging had deze week de allereerste vlucht moeten plaatsvinden van het langeafstandsvliegtuig 777X van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, maar het weer gooit roet in het eten. Boeing liet in een korte mededeling weten dat de voor donderdag geplande testvlucht wordt uitgesteld. De vlucht zou normaal gezien doorgaan in de buurt van Seattle, waar Boeing over een grote luchthaven beschikt, Boeing Field. Er wordt echter regen en wind verwacht, waardoor is besloten om de testvlucht uit te stellen. Momenteel wordt onderzocht of het toestel op vrijdag 24 januari alsnog kan opstijgen.

Eigenlijk had de 777X in de zomer van 2019 een eerste keer de lucht in moeten gaan, maar die datum moest worden verschoven, onder meer door problemen met de nieuwe motor die door General Electric wordt gemaakt en met de vleugels. Boeing verwacht het eerste exemplaar in 2021 te leveren.

De 777X is de nieuwste telg van de 777-familie, een reeks van widebody-vliegtuigen (met twee gangpaden) van Boeing. Het nieuwe toestel zal plaats kunnen bieden aan zowat 400 passagiers. Boeing kreeg er al 340 bestellingen voor binnen. Het zal de concurrentie aangaan met de A350 van de Europese vliegtuigbouwer Airbus.

bron: Belga