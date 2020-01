SERIES. Terug van weggeweest: moord, seks en corruptie in ‘Babylon Berlin’, de duurste Duitse serie ooit

Heb je ‘Babylon Berlin’ al ontdekt, de duurste niet-Engelstalige tv-serie aller tijden? Geen probleem. In afwachting van het nieuwe hoofdstuk dat binnen twee weken van start gaat, neemt Telenet Play More vanaf 25 januari ook de eerste twee seizoenen weer op in zijn aanbod. En geloof ons vrij, dit historische misdaadverhaal loont de moeite.

Moord, seks en corruptie. Dat zijn de prikkelende ingrediënten van ‘Babylon Berlin’, de groots opgezette productie die de historische romans van de Duitse schrijver Volker Kutsch omzet in een meeslepende serie. De eerste twee seizoenen tonen hoe de jonge politieagent Gereon Rath in het Berlijn van 1929 op zoek gaat naar een compromitterend seksfilmpje. In de derde (en nieuwste) jaargang onderzoekt hij samen met zijn ambitieuze assistente Charlotte Ritter de moord op een bekende actrice. Intussen is Berlijn even woelig en onrustig als een krolse kat, en wachten de nazi’s op hun kans.

Metro trok naar Berlijn om de eerste episodes van dat derde seizoen te ontdekken, en om op een feestje de beruchte decadentie van de jaren 20 te proeven. Het eerste beloofde het beste, het tweede viel wat tegen. Het voordeel was wel dat de drie regisseurs van ‘Babylon Berlin’ – Tom Tykwer (bekend van ‘Perfume’ en ‘Cloud Atlas’, kleine foto rechts), Henk Handloegten (centraal) en Achim von Borries (links) – de volgende ochtend fris en monter op onze vragen konden antwoorden.

Als je terugkijkt naar de eerste twee seizoenen, waar ben je dan het meest blij mee?

Tom Tykwer: “Dat het ons gelukt is om de meeste dingen die we in het hoofd hadden te realiseren. We zijn erin geslaagd om die complexe wereld tot leven te wekken en personages te creëren die echt drie dimensies hebben. Dat was zeker geen gewonnen zaak. We hebben er hard voor moeten werken. ‘Babylon Berlin’ is een gigantische onderneming, met honderden locaties en een paar duizend figuranten.”

Hebben jullie het derde seizoen anders aangepakt dan de vorige?

Achim von Borries: “Nee, voor ons is de eerste aflevering van het derde seizoen eigenlijk aflevering 17. Het begint twee en een halve maand na het einde van het vorige verhaal. Het grote voordeel is dat het publiek Gereon, Charlotte en de andere personages intussen kent, waardoor we tegelijk dichter bij hen kunnen komen en sneller naar het echte verhaal overschakelen. Anderzijds wilden we onszelf ook niet herhalen, want dat is doorgaans dodelijk voor een serie. Als ik de vaste patronen begin te zien in een tv-serie haak ik onvermijdelijk af.”

Hoe vermijd je dat je in herhaling valt?

Tykwer: “Het is niet alsof we een duidelijke strategie uitgetekend hebben. Omdat we met een nieuwe plot werkten, gingen we automatisch al in een bepaalde richting. In het derde seizoen speelt veel zich af in Babelsberg, de grote Duitse filmstudio. Dat is op zich een nieuwe esthetische uitdaging. Je komt vanzelf uit bij thema’s zoals illusie, wat je dan weer kan toepassen op het Berlijn van die tijd. We hadden de keuze: ofwel een andere locatie opzoeken, ofwel dieper graven. En we hebben beslist om het tweede te proberen en op zoek te gaan naar de echte kopzorgen en dromen en angsten van onze personages.”

‘Babylon Berlin’ gaat over een samenleving die verscheurd wordt door twijfels en waar de democratie onder druk wordt gezet door extreemrechts en extreemlinks. De link naar vandaag is snel gelegd.

Tykwer: “Dat hadden we zelf nooit verwacht. We zijn in 2013 aan de scenario’s begonnen, en elk jaar lijkt de wereld dichter en dichter bij onze serie te komen. Het is beangstigend, maar het is zeker een van de redenen waarom de serie in de smaak valt, denk ik. Ook internationaal.”

Henk Handloegten: “Het zal vreemd klinken, maar het maakt onze taak als vertellers niet gemakkelijker dat de werkelijkheid ons lijkt in te halen. De grootste fout die we met deze serie konden maken, was om dat stukje geschiedenis te belichten vanuit een hedendaags standpunt. Dat wisten we van bij het begin. We moesten strikt bij het perspectief van onze personages blijven, in 1929 en nu in 1930.”

De romanreeks van Volker Kutsch telt drie boeken en de auteur werkt aan een vierde. Zou het mogelijk zijn om ‘Babylon Berlin’ zonder hem verder te zetten?

von Borries: “Weet je, ‘Babylon Berlin’ is een beetje zoals ‘Titanic’. Het publiek weet dat het pas voorbij is als de ijsberg arriveert. Bij ons is dat het moment waarop Hitler aan de macht komt. We hebben dus nog een paar jaar voor de boeg. We hebben elk ook onze eigen filmprojecten en in principe zou iemand anders de serie kunnen verderzetten in onze plaats. Maar het blijft onze baby, en je kind sta je niet zo gemakkelijk af. We hebben wel al gedagdroomd dat we, als we heel oud zijn, het verhaal zullen vertellen over hoe Gereon en Charlotte elkaar ergens in de jaren 50 opnieuw ontmoeten.”

Dus ze overleven de oorlog?

von Borries: “Oh shit, dat mocht ik niet verklappen!” (lacht)

Ruben Nollet / @rubennollet