Grondwettelijk hof vernietigt ‘Cash for cars’

Het Grondwettelijk Hof heeft ‘Cash for cars’ vernietigd, een wet die het gebruik van bedrijfswagens moet ontraden. Zowel het opzet als sommige aspecten van de uitvoering zijn volgens het Hof “problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie”.

‘Cash for cars’, ook wel mobiliteitsvergoeding genoemd, laat werknemers toe hun bedrijfswagen in te ruilen voor meer loon, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Met die wet uit 2018 wou de toenmalige regering van premier Charles Michel de files aanpakken en werknemers aansporen om te kiezen voor meer milieuvriendelijke vervoermiddelen.

Geen succes

Een overdonderend succes is ‘Cash for cars’ tot nog toe nochtans niet geweest. Uit een recente studie van hr-dienstenbedrijf Acerta bleek dat nauwelijks 0,175% van de werknemers in 2019 hebben gebruikgemaakt van de maatregel. Volgens de federale regering was het echter nog te vroeg om een eerste balans van de wet op te maken.

De vakbonden ACV en ABVV en drie klimaatorganisaties waren vorig jaar naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de wet aan te vechten. Volgens hen was er geen aantoonbaar verband tussen de maatregel en de milieudoelstellingen en is de uitwerking discriminerend ten aanzien van werknemers die geen bedrijfswagen ter beschikking hebben.