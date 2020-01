George R.R. Martin: ”Game of Thrones had op andere manier beëindigd moeten worden”

Verleden jaar werd Game of Thrones met een achtste seizoen, bestaande uit zes afleveringen, afgerond. Het blijkt nu dat de extreem succesvolle HBO-serie ook met films beëindigd had kunnen worden. Via schrijver George R.R. Martin wordt duidelijk dat dit is besproken. Het laatste seizoen was voor vele fans een grote teleurstelling.

Volgens de bedenker en schrijver van de Game of Thrones-boeken was er vijf jaar geleden het plan om de serie met drie bioscoopfilms af te ronden. Onderstaande zei Martin na de vraag of hij denkt dat er ooit een Game of Thrones-film in de bioscoop gaat verschijnen.

“Op dit moment is het niet aan mij, omdat HBO de filmrechten voor Game of Thrones bezit. Afgezien daarvan hebben we deze optie eigenlijk al overwogen. David Benioff en Dan Weiss, de twee makers van de serie, wilden eigenlijk na het zevende seizoen de saga beëindigen met drie grote films. Game of Thrones zou eindigen in de bioscoop. Vier of vijf jaar geleden werd deze optie serieus besproken.”

Waarom gingen de films niet door?

In gesprek met het Duitse Welt (via Movieweb) gaf Martin aan graag eens samen te willen werken met de filmmakers Guillermo del Toro en Quentin Tarantino. Ook gaf hij aan waarom de films er uiteindelijk niet kwamen.

“De verantwoordelijke mensen zeiden: ‘We produceren tv-series, we zitten niet in de bioscoopwereld’. En wanneer HBO films maakt, zoals nu met Deadwood, dan produceren ze deze alleen om deze op tv te laten verschijnen – dus niet in de bioscoop. Alles is nu aan het veranderen. Wat is film tegenwoordig? Wat is televisie? Wat is streaming? Is Netflix nu cinema of televisie aan het maken? Het mengt zich. Vandaag de dag weten we nog niet waar de grenzen liggen tussen cinema, streamingproviders en televisie.”