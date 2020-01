Fans van ‘The Hunger Games’ niet te spreken over prequelboek: “Wie heeft hierom gevraagd?”

‘The Ballad of Songbirds and Snakes’, het op til staande prequelboek van ‘The Hunger Games’, krijgt weinig bijval van fans. Op sociale media regent het ontevreden reacties.

Het verhaal van de Amerikaanse auteur Suzanne Collins draait rond president Snow – vertolkt door Donald Sutherland in de filmtrilogie – in zijn jonge jaren. Het vindt 64 jaar voor de originele ‘Hunger Games’-boeken plaats. Volgens een fragment gepubliceerd door Entertainment Weekly is Coriolanus Snow “een tiener geboren met privileges, maar zoekend naar meer. In dit verhaal is hij vriendelijk en charmant. En hij wordt – voorlopig althans – beschouwd als een held.”

Het boek heeft de toorn van de fans opgewekt. “Wie heeft hierom gevraagd?”, klinkt het in een boze tweet. “Niemand is geïnteresseerd in het verhaal van Snow.”

Literally who asked for this? Out of all the stories to tell Snow’s is one no one is interested in

“President Snow afschilderen als een misbegrepen held? Serieus?”, fulmineert een andere verontwaardigde twitteraar. “Het laatste waarin ik geïnteresseerd ben is een fascistische dictator menselijk maken omdat hij een tragisch verleden heeft.”

i couldn’t be more disappointed by the next HUNGER GAMES being about fucking President Snow and trying to paint him as a “misunderstood hero” are you kidding me.

the very last thing i’m interested in is humanizing a fascist dictator because he has a ~tragic past~. 🤮🤮🤮🤮

— 🌈👻 Aiden Thomas (50k) (@aidenschmaiden) January 21, 2020