Drie Chinese staden in quarantaine geplaatst om coronavirus te stoppen

Nog eens twee Chinese steden, Huanggang en Ezhou, hebben een reisverbod opgelegd gekregen in het kader van het besmettelijke coronavirus. Eerder werd Wuhan, het epicentrum van de ziekte, al afgesloten. Hoofdstad Peking kondigde dan weer aan grootschalige evenementen in verband met het Chinese nieuwjaar af te gelasten.

Huanggang ligt zo’n 75 kilometer ten oosten van Wuhan, er wonen zo’n zeven miljoen mensen. Er zullen in de stad geen bussen of treinen meer in- of uitrijden en de inwoners mogen de stad niet verlaten. Zulke maatregelen werden al opgelegd voor Wuhan en gelden nu ook voor Huanggang en voor de naburige stad Ezhou, waar een miljoen mensen wonen. In totaal gelden de reisverboden dus voor bijna 20 miljoen mensen.

Ook heel wat verder, in Hongkong, moeten mensen in twee vakantiekampen die in contact zijn geweest met dragers van het nieuwe coronavirus in quarantaine geplaatst worden.

Duizenden besmettingen

Volgens actuele berekeningen zijn er veel meer mensen met het nieuwe coronavirus besmet dan het aantal vastgestelde gevallen. Deskundigen van het Imperial College in London gaan ervan uit dat er op 18 januari in de Chinese stad Wuhan al bij zowat 4.000 mensen symptomen zijn opgetreden, zo blijkt uit een mededeling van het Centrum voor Analyse van Wereldwijde Infectieziekten.