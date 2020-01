Doodsoorzaak rapper Juice WRLD bekend

De in december 2019 overleden rapper Juice Wrld stierf aan een overdosis. Uit de autopsie, in handen van Rolling Stone, blijkt dat de dood van de 21-jarige rapper werd veroorzaakt door een vergiftiging met de pijnstillende stoffen oxycodon en codeïne.

In de autopsie wordt ook duidelijk dat het niet gaat om een opzettelijke overdosis. De moeder van de rapper bevestigde kort na zijn dood dat hij kampte met een verslaving aan geneesmiddelen. Ze sprak haar hoop uit dat zijn nalatenschap anderen kan aanmoedigen hun verslaving te overwinnen.

Jarad Anthony Higgins, zoals de rapper eigenlijk heet, werd onwel na de landing van zijn vlucht op het vliegveld van Chicago op 8 december. Higgins werd vervolgens meegenomen met de ambulance en overleed in het ziekenhuis.

Lucid Dreams

Juice Wrld brak in 2018 door met het nummer Lucid Dreams. Hij stond in 2019 op Lowlands en bracht in totaal twee albums uit. Higgings werkte onder meer samen met zangeres Ellie Goulding voor het nummer Hate Me. Ook bracht hij het nummer Wasted met Lil Uzi Vert uit en stond hij met rapper Nicki Minaj op het podium tijdens haar wereldtour.