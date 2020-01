Australische politie arresteert tiener die kangoeroe doodsloeg

De Australische autoriteiten hebben een tiener opgepakt voor dierenmishandeling. De achttienjarige man zou zijn gefilmd terwijl hij een kangoeroe sloeg die later aan zijn verwondingen overleed.

De politie werd op de hoogte gebracht dat er op sociale media een filmpje circuleerde waarop te zien was waarop een man een kangoeroe sloeg. Diegenen die aan het filmen waren, juichten daarbij.

Onderzoek leidde de politie naar een 18-jarige man, die ze woensdag in zijn woning arresteerden. Hij moet voor de rechtbank verschijnen op 12 maart.

Beschermde diersoort

Het incident zou hebben plaatsgevonden in januari 2019 in Woomargama National Park, ongeveer 500 kilometer ten zuidwesten van Sydney, aldus de politie van de staat New South Wales in een verklaring. Volgens de politie zal ook een ander persoon in beschuldiging worden gesteld voor de feiten.

Australische inheemse dieren, waaronder kangoeroes, zijn beschermd in New South Wales en vallen onder de regels voor het behoud van biodiversiteit. Ze kunnen alleen gedood of gevangen genomen met een speciale vergunning.