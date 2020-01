Zuid-Koreaanse leger ontslaat transvrouw

Het Zuid-Koreaanse leger heeft een transvrouw die haar carrière als man was begonnen, vandaag ontslagen. Dat gebeurde nadat een onderzoekscommissie had geoordeeld dat haar geslachtsoperatie een grond voor ontslag was. Eerder had een militair medisch team de vrouw al als “persoon met een beperking” bestempeld. In Zuid-Korea is het voor transgenders verboden om in het leger te gaan. Er zijn echter geen specifieke regels vastgelegd voor personen die van geslacht veranderen terwijl ze al in dienst zijn.

De zaak trok heel wat aandacht in Zuid-Korea. Het was de eerste keer dat het leger in het Aziatische land moest beslissen over een dergelijke zaak. De soldaat – een twintiger – onderging haar geslachtsoperatie op vakantie in Thailand in november. Zelf wilde ze in het leger blijven. Momenteel verblijft ze nog steeds in een militair hospitaal.

De nationale mensenrechtencommissie had de legertop gisteren nog opgeroepen om de beslissing over het ontslag van de transvrouw uit te stellen, wegens mogelijke discriminatie en de impact ervan op de rechten van de soldaat. Het leger zegt woensdag echter dat de beslissing in overeenstemming is met alle relevante voorschriften.

Bron: Belga