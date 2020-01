Zachter vanaf zondag

Het KMI verwacht deze namiddag rustig en op veel plaatsen grijs weer. De maxima liggen tussen 1 en 6 graden en er waait een zwakke veranderlijke wind. ’s Nachts wordt het opnieuw rustig en nevelig met op sommige plaatsen mist. De minima variëren van -1 tot +4 graden. Tot zaterdag blijft het nog rustig met vrij koude nachten en kans op mist. De temperaturen veranderen nauwelijks. Vanaf zondag wordt het zachter met meer wind en af en toe regen. Maandag verwacht het KMI eerst veel wolken met af en toe regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 6 en 13 graden. Het wordt vrij winderig met een vrij krachtige tot lokaal krachtige zuid-zuidwestenwind. Dinsdag krijgen we perioden met regen of buien. Het waait nog flink. Overdag temperaturen rond 6 graden in het centrum. Woensdag blijft het zacht maar winderig met enkele regenperioden. Maxima van 4 tot 11 graden.

bron: Belga