Vulkaanuitbarsting Filipijnen – Koppige inwoners krijgen 24 uur de tijd om te vertrekken

Op de Filipijnen hebben koppige inwoners die in de buurt van een actieve vulkaan wonen, van de autoriteiten 24 uur de tijd gekregen om hun woningen in de risicozone te verlaten. Wie het bevel tot evacuatie negeert, moet geen hulp verwachten wanneer ze geconfronteerd worden met een uitbarsting, luidde het waarschuwend. De vulkaan Taal werd enkele dagen geleden wakker, nadat hij 43 jaar lang in slaaptoestand verkeerde. Sinds 12 januari zijn al ruim 235.000 inwoners in de provincie Batangas op de vlucht geslagen nadat de vulkaan as, stoom en lava begon te spuwen. Heel wat van hen keerden intussen echter naar hun woningen terug omdat vulkaan ogenschijnlijk minder activiteit vertoonde. Sommigen kwamen gewoon even checken hoe het met hun bezittingen en/of hun dieren ging, maar anderen hebben weer hun intrek genomen in hun huizen.

“Aan de koppige inwoners die stiekem terug naar hun woningen keren: indien jullie zich op het moment van een uitbarsting in de gevarenzone bevinden, vallen jullie niet langer onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten”, verklaarde een regionale politiechef, Vicente Danao Jr. “Tegen donderdagochtend zullen we iedereen dwingen om te vertrekken, al moeten we ze (uit hun huizen) wegslepen. Indien ze per se willen blijven, kunnen ze zichzelf maar beter vastmaken aan een paal”, klonk het voorts.

De wetenschappers van het Filipijnse Instituut voor Vulkanologie en Seismologie waarschuwden recent dat de kans op een eruptie nog altijd niet geweken is. Het op een na hoogste waarschuwingsniveau voor de vulkaan, die 66 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla ligt, blijft voorlopig van kracht. Hoewel de vulkaan minder activiteit lijkt te vertonen, bestaat er namelijk een grote waarschijnlijkheid dat het alsnog tot een gevaarlijke explosieve uitbarsting komt.

bron: Belga