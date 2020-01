Caleb Ewan (Lotto Soudal) heeft woensdag de tweede etappe in de 22e editie van de Tour Down Under (WorldTour) gewonnen. Na 135,8 kilometer van Woodside naar Stirling liet de 25-jarige Australiër in de sprint Daryl Impey en Nathan Haas achter zich. Donderdag is het rijk van de sprinters uit. De finish van de heuvelachtige derde etappe, 131 kilometer van Unley naar Paracombe, ligt op een lastige slotklim, de Torens Hill Road (1,7 km aan 9,3 %).

bron: Belga