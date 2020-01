Roger Federer verliest weinig tijd in tweede ronde

Roger Federer (ATP 3) heeft zich vandaag vlot geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De Zwitser was in de Rod Laver Arena een maat te groot voor de Serviër Filip Krajinovic (ATP 41). Het werd 6-1, 6-4 en 6-1 na anderhalf uur tennis. Federer neemt het in de zestiende finales op tegen de Australiër John Millman (ATP 47).

De 38-jarige Federer is bezig aan zijn 21e Australian Open. Hij won het toernooi al zes keer: in 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018. Vorig jaar moest de Swiss Maestro verrassend in de vierde ronde inpakken na verlies tegen de jonge Griek Stefanos Tsitsipas.

Bron: Belga