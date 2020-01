Premier Wilmès brengt bezoek aan Congo

Premier Sophie Wilmès bezoekt begin februari de Democratische Republiek Congo met als doel de relaties tussen beide landen te bevestigen. Dat heeft Wilmès vandaag aangekondigd na een onderhoud met de Congolese president Felix Tshisekedi op het Wereld Economisch Forum in Davos. Ook minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) en zijn collega van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) zouden meereizen. De controversiële thema’s kwamen vandaag in Zwitserland niet aan bod. Premier Wilmès en president Tshisekedi hadden het vooral over het belang van onderlinge communicatie en het officiële karakter van de onderlinge relaties. Binnen 2,5 weken zien ze elkaar terug, want dan staat een bezoek aan Congo op het programma, aldus de premier, die opmerkte dat veel investeerders met het land willen samenwerken.

Dan staan punten zoals de heropening van een Congolees consulaat in Antwerpen en de benoeming van een ambassadeur in Brussel op de agenda. “Het zal ook de gelegenheid zijn om het consulaat-generaal in Lubumbashi te openen”. Dat heeft officieel begin januari de deuren geopend.

Beide landen hebben een diepe diplomatieke crisis achter de rug. De relaties zijn grotendeels weer genormaliseerd sinds Tshisekedi aan de macht kwam na de presidentsverkiezingen van 30 december 2018. Brussel en Kinshasa bezegelden die verzoening tijdens een officieel bezoek van Tshisekedi aan ons land in september.

Aanleiding van de crisis was het uitstel van de verkiezingen in Congo – die waren oorspronkelijk eind 2016 voorzien – en de Belgische kritiek op de gang van zaken. Het militair partnerschap tussen beide landen werd opgeschort en begin 2018 volgde een grondige herziening van de ontwikkelingshulp tot wanneer er geloofwaardige verkiezingen zouden plaatsvinden.

Als tegenzet verplichtte Congo ons land zijn consulaat-generaal in Lubumbashi te sluiten, de activiteiten rond het nieuw ontwikkelingshulpagentschap (Enabel) stop te zetten en het Schengenhuis in Kinshasa te sluiten. Ook het aantal vluchten van Brussels Airlines werd teruggeschroefd. De ingrepen werden intussen geannuleerd en eind oktober trad een nieuwe Belgische ambassadeur in Kinshasa in functie.

bron: Belga