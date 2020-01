Opperrechter Roberts zat acht uur na proces-Trump alweer in Hooggerechtshof

Het proces in de Amerikaanse Senaat omtrent een afzetting van president Donald Trump verloopt onder voorzitterschap van John Roberts, opperrechter in het Hooggerechtshof, de hoogste rechtsinstantie in de VS. Niettegenstaande de procesdag gisteren lang is uitgelopen, nam de magistraat enkele uren later alweer zijn “normaal” werk op, zo heeft nieuwszender CNN woensdag bericht. Gisteren woedde er in de Hoge Vergadering een procedureslag, met name rond de regels voor het afzettingsproces. De zitting liep pas om 02.00 uur plaatselijke tijd af.

Om 10.00 uur bevond opperrechter Roberts zich echter weer in het Hooggerechtshof en toonde volgens CNN geen tekenen van vermoeidheid.

De magistraat presideerde in een belangrijke zaak die de deur kan openzetten voor meer federale subsidies voor religieuze opvoeding. Roberts is 64 jaar oud.

bron: Belga