Miljonairs pleiten in Davos voor hogere belastingen

Een groep van 121 miljonairs en miljardairs pleit op het Wereld Economisch Forum in Davos voor hogere belastingen. In een open brief roepen ze andere superrijken op om zich in te zetten voor een eerlijker belastingstelsel in hun land. Nu onttrekken veel vermogenden zich via belastingparadijzen nog vaak aan de fiscus, wat volgens de briefschrijvers “destabiliserende” ongelijkheid in de hand werkt.

De ondertekenaars, onder wie voormalig Unilever-topman Paul Polman en Disney-erfgenaam Abigail Disney, waarschuwen dat spanningen door het verschil tussen arm en rijk zijn opgelopen tot een crisisniveau. Als de rijkste mensen ter wereld er alles aan doen om zo min mogelijk belastingen te betalen, holt dat volgens hen het vertrouwen in de maatschappij en de sociale cohesie in landen uit. Aan hun mede-miljonairs en -miljardairs presenteren ze de toekomst als een keuze tussen hogere belastingen of volksopstanden. “Er zijn twee soorten rijken in de wereld. Zij die belastingen verkiezen, en zij die hooivorken verkiezen”, zo schrijft het collectief, dat zichzelf ‘Miljonairs tegen Hooivorken’ noemt. Liefdadigheid heeft volgens hen afgedaan al lapmiddel voor ongelijkheid. “Belastingen zijn het enige geschikte middel om te kunnen investeren in zaken die onze maatschappij nodig heeft.”

Ze verwijzen in hun brief naar een studie waaruit zou blijken dat minstens 8 biljoen dollar, zo’n 10 procent van de wereldeconomie, in landen met een voor rijken gunstig belastingregime wordt geplaatst. Het Internationaal Monetair Fonds meldde onlangs dat van alle directe investeringen wereldwijd bijna 40 procent naar brievenbusfirma’s zonder echte bedrijfsactiviteiten gaat.

Naast Polman behoren ook de Brits-Soedanese miljardair Mo Ibrahim, oprichter van telecombedrijf Celtel, en Stephen Tindall, de man achter het Nieuw-Zeelandse winkelconcern The Warehouse Group tot de ondertekenaars. Verder zetten de Britse acteur Simon Pegg en Chris Anderson, bedenker van de populaire TED-conferenties, hun handtekening onder de oproep.

bron: Belga