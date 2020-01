Lokale sneeuw is “uitgekristalliseerde mist”

Op enkele plaatsen in Vlaanderen, onder meer in de Kempen en Sint-Truiden, lag er vanochtend een laagje sneeuw. Dat was geen traditionele sneeuw die uit de wolken is gevallen, maar wel “uitgekristalliseerde mist”, zegt KMI-weerman David Dehenauw. Er is volgens hem geen reden om te spreken van “industriesneeuw”, vervuilde sneeuw. “Uitgekristalliseerde mist” kan ontstaan wanneer er lange tijd een dichte mist hangt en de temperaturen onder het vriespunt liggen, legt de weerman uit. “In die mist krijg je dan onderkoelde waterdruppels. Die komen met elkaar in botsing, vormen grotere druppels en worden zwaarder. Door de vriestemperaturen gaat ze bevriezen en dan vallen ze als sneeuw op de grond.”

Op plaatsen waar de temperatuur aan de grond ook negatief is, kan die sneeuw blijven liggen. Anders smelt hij meteen.

Omdat die sneeuwvorming dicht tegen de grond plaatsvindt, en niet in neerslagwolken zoals bij “normale” sneeuw, is die niet te zien op de neerslagradar van het KMI.

Dehenauw sluit niet uit dat luchtvervuiling voor een stukje zou kunnen meespelen in de vorming van de “uitgekristalliseerde mist”, maar “er is geen enkele reden om echt te spreken van industriesneeuw”, benadrukt hij. In de gebieden waar die sneeuw is gevallen, was er volgens hem geen sprake van een slechtere luchtkwaliteit.

bron: Belga