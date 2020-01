Gouverneur wil drones inzetten om oversteek transmigranten via Belgische kust te voorkomen

Gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen wil drones inzetten om te vermijden dat transmigranten van aan de Belgische kust de oversteek maken naar Groot-Brittannië. Daarvoor zal hij samenwerken met het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex en Noord-Frankrijk. Wanneer de drones kunnen worden ingezet, is nog niet duidelijk. In samenwerking met Frontex en Noord-Frankrijk wil gouverneur Decaluwé drones inzetten om de kustlijn in de grensstreek te bewaken. Zo wil de gouverneur vermijden dat transmigranten via onze kust de oversteek wagen naar Groot-Brittannië. Gisteren nog probeerden veertien transmigranten de overtocht te maken met een klein bootje dat kapseisde. Zo kwamen de passagiers in het koude zeewater terecht en moest een reddingsactie op poten worden gezet.

“We moeten dat absoluut vermijden want het is gevaarlijk.” Het is zeldzaam dat transmigranten de oversteek maken vanop de Belgische kust. “Maar het probleem verplaatst zich van Noord-Frankrijk naar hier. De Fransen zetten militairen in om het strand te bewaken dus de druk bij ons zal stijgen”, zegt Decaluwé. “Het is ook extra gevaarlijk want de afstand van bij ons over zee is een stuk langer in vergelijking met Frankrijk.”

De verschillende diensten zullen nu uitwerken hoe en wanneer de drones kunnen worden ingezet. “De drones moeten opereren in twee verschillende luchtruimen en moeten zo alles in de gaten houden. Er moet dus rekening worden gehouden met verschillende regelgeving zoals privacy.”

Decaluwé wil ook extra steun van de federale regering om alles te kunnen bolwerken. “Er moet ingezet worden op innovatieve middelen maar die kosten geld. Je kan niet elke tien meter een politieagent plaatsen om alles in de gaten te houden.”

bron: Belga