Door stakingsactie wordt programmatie op VRT-zenders komende maandag aangepast

Door de stakingsactie van de drie vakbonden en het personeel bij de VRT komende maandag 27 januari wordt de programmatie op televisie en radio aangepast. Het aanbod online verandert nauwelijks. Dat meldt de persdienst van de openbare omroep vanavond. Op televisie zal maandag 27 januari slechts een kort journaal van de openbare omroep te zien zijn. De vaste afspraak met het programma “Thuis” wordt echter aangehouden, bevestigt de persdienst van VRT. Verder meldt ook VRT NWS op zijn website dat het nieuwsaanbod er beperkt zal zijn. Op de radio zullen dan weer korte nieuwsbulletins worden afgewisseld met een alternatief aanbod, aldus de openbare omroep.

De Vlaamse regering ontsloeg maandagochtend Paul Lembrechts. De beslissing volgde na enkele weken van conflict aan de top van de openbare omroep. Lembrechts vroeg het ontslag van Peter Claes. Maar de raad van bestuur weigerde Claes te ontslaan, wat tot een patstelling leidde. Eind december werd een bemiddelaar aangesteld, maar die kon het conflict niet ongedaan maken.

Het ontslag van Lembrechts door de Vlaamse regering zit het personeel van de openbare omroep hoog. De vakbonden bij de VRT noemden het ontslag eerder al “onaanvaardbaar”. Lembrechts heeft zich volgens de bonden ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering de openbare omroep wil opleggen.

In het Vlaams Parlement werd vanmiddag gedebatteerd over het ontslag van Lembrechts. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle kreeg naar eigen zeggen de nota van de bemiddelaar niet zelf in handen. “Omdat deze nota totaal irrelevant is voor de beslissing van de Vlaamse regering”, benadrukte Dalle (CD&V).

bron: Belga