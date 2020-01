Croky Cup – Club Brugge komt in heenwedstrijd niet verder dan een gelijkspel tegen Zulte Waregem

Competitieleider Club Brugge is woensdagavond in haar heenduel van de halve finales van de Croky Cup niet verder dan een 1-1 gelijkspel geraakt tegen Zulte Waregem. Blauw-zwart had het niet makkelijk tegen een stug Essevee en zag daarbovenop doelman Simon Mignolet verrassend blunderen. De terugwedstrijd in het Regenboogstadion in Waregem is voor woensdag 5 februari. Club Brugge begon zijn partij op Jan Breydel slordig. Blauw-zwart mocht dankbaar zijn dat Bruno de eerste grote kans van de wedstrijd namens Zulte Waregem rakelings naast trapte. Op het halfuur vond de leider in de Jupiler Pro League het juiste ritme. Vanaken leek de 1-0 op het bord te koppen, maar Seck was net op tijd teruggekeerd om de bal acrobatisch van de lijn te halen. Net voor rust was ook Okereke nog gevaarlijk, maar de Nigeriaan trapte wild over.

Na de pauze kon Club dan toch een doorbraak forceren. De net ingevallen De Ketelaere gaf voor tot bij Vanaken die de bal doorliet voor de aanlopende Rits en de verdedigende middenvelder plaatste de bal keurig voorbij Bossut, 1-0. De thuisploeg leek naar een zege te kunnen freewheelen, maar uitgerekend Simon Mignolet ging in de fout bij het uitvoetballen. De quasi niet te passeren doelman van blauw-zwart speelde de bal pardoes in de voeten van Berahino, die simpel de 1-1 tegen de netten tikte. Club kreeg nadien nog enkele grote kansen en een treffer van Vormer werd afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Tau, maar ook Zulte Waregem kwam nog voor doel. Berahino raakte helemaal in het slot niet voorbij Mignolet. Het bleef 1-1. Over twee weken wacht Club een lastige verplaatsing naar Waregem voor de terugwedstrijd.

bron: Belga