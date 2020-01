Coronavirus – WHO roept nog geen noodtoestand uit, maar zet spoedberaad donderdag voort

Het noodcomité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag nog niet beslist om de uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus als een noodsituatie te bestempelen. De beslissing kan enkel genomen worden na een “gepaste overweging van al het bewijsmateriaal”, zo verklaarde de WHO, die erop wijst dat de zaken snel evolueren. De gesprekken zullen donderdag worden voortgezet. “Er vond vandaag een excellente discussie plaats binnen het comité, maar het was ook duidelijk dat we meer informatie nodig hebben om verder te gaan. Ik heb besloten het noodcomité te vragen morgen weer bijeen te komen om de discussie voort te zetten”, deelde Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO, woensdagavond mee op een persconferentie.

“De beslissing over het al dan niet uitroepen van een noodsituatie met internationale draagwijdte, is er een die ik zeer ernstig neem. En ik ben alleen bereid die te nemen met de gepaste overweging van al het bewijsmateriaal”, verklaarde hij nog. “Dit is een complexe situatie die nog evolueert”.

Bron: Belga